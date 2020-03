Nota informativa sulla raccolta differenziata della frazione “umido” per giorno 5 Marzo 2020

Si avvisa la cittadinanza che giovedì 5 Marzo la raccolta differenziata della frazione “umido” non verrà effettuata, in quanto l’impianto di compostaggio di Cassanisa attualmente è chiuso e ad oggi, in Sicilia, non vi sono altri impianti consoni allo smaltimento della frazione “organico”.

Sabato 7 Marzo la raccolta di detta frazione verrà effettuata regolarmente.

Ci scusiamo per il disagio.