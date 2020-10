Nuova ordinanza anti Covid. “Divieto di qualsiasi forma di intrattenimento musicale”

Il Sindaco, a seguito del DPCM del 07.10.2020 n. 125 emana l’ ordinanza n. 145 del 09.10.2020 (vedi copia allegata), in cui ordina nuove disposizioni di misure di prevenzione in tutto il territorio comunale per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico ORDINA con decorrenza immediata il divieto in tutto il territorio comunale di qualsiasi forma di intrattenimento musicale riprodotta all’esterno e all’interno dei locali di tutte le attività di esercizi pubblici, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ivi comprese tutte le attività commerciali.

Il Sindaco si scusa per il disagio arrecato ma l’aumento dei casi nei comuni limitrofi impone maggiore cautela.

In allegato l’ordinanza completa.