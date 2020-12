Nuova ordinanza su tamponi e sierologici obbligatori. “Non c’è peggior sordo di non vuol sentire”

Il TAR sospende per i commercianti l’ordinanza 140 ma arriva subito un copia e incolla!! I commercianti dopo la sospensione si sarebbero aspettati dal primo cittadino maggiore tutela se non almeno un confronto…come già ribadito nel post del 16 dicembre 2020!!! Ma come dice un vecchio proverbio “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire” anzi come dice Toto’ “e io pagoooo”, scusate: “e noi paghiamoooo”!!! Invece di questi costosi giochetti, aspettiamo sempre un incontro per tutelare davvero i nostri interessi e di tutta la cittadinanza. I commercianti

Santi Ferrauto