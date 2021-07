Nuovi orari per l’area pedonale durante la stagione estiva

Si comunica alla cittadinanza che a partire da giorno 17.06.2021 si attiveranno i nuovi orari di chiusura dell’area pedonale, al fine di consentire ai visitatori, ai cittadini e ai turisti di apprezzare le attività culturali che si svolgeranno fino al mese di ottobre e di vivere in tranquillità il bellissimo centro storico di Castelbuono.

Di seguito i nuovi orari:

ZONA A – PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 14 OTTOBRE

giorni feriali e festivi dalle ore 9:30 alle ore 03:00 del giorno seguente;

ZONA B – PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 14 OTTOBRE

giorni feriali dalle ore 17:00 alle ore 3:00 del giorno seguente;

giorni festivi dalle ore 9:30 alle ore 3:00 del giorno seguente;



In Via Ventimiglia incrocio P.zza Margherita è istituito l’obbligo di svoltare a destra in direzione Via Roma per gli utenti non autorizzati al traffico in zona A.