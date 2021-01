Open day virtuale del Liceo Classico Mandralisca

Dall’8 al 25 gennaio, accedendo al sito www.iismandralisca.edu.it, sarà possibile prendere parte ad un OPEN DAY VIRTUALE dello storico Liceo Classico cefaludese, che quest’anno compie ben 130 anni di vita.

Senza limiti di tempo e senza scadenze orarie legate a meet prestabiliti, si potrà visitare virtualmente l’Istituto e conoscere in modo più approfondito l’Offerta Formativa del corso di studi classico. Basterà cliccare sull’icona relativa, presente nella HOME dell’area pubblica del sito, per collegarsi al canale YOUTUBE dell’Istituto e prendere visione del filmato creato appositamente da studenti e docenti per presentare il loro mondo.

Vi aspettiamo!