Open Week-end AstraZeneca: tre giorni di vaccini per i cittadini over 60 senza prenotazione

L’iniziativa “Open week-end” prenderà il via venerdì 16 e si concluderà domenica 18 aprile, durante il week-end gli hub e i centri vaccinali sul territorio regionale saranno aperti ai cittadini tra i 60 e i 79 anni che non presentano fragilità e desiderano vaccinarsi, anche senza avere prenotato il proprio turno. L’iniziativa è stata stabilita da un provvedimento del dirigente generale ad interim del DASOE Mario La Rocca, facendo seguito alle indicazioni del Presidente della Regione Nello Musumeci e all’ordinanza n. 6 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Renato Costa. Il vaccino somministrato sarà quello di AstraZeneca, del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili.

“Sarà consentita la vaccinazione a tutti coloro che non hanno avuto ancora la possibilità di prenotarsi – chiarisce la nota – presso gli hub e i centri vaccinali che aderiscono all’iniziativa”. Tutti gli utenti potranno contare su un’attenta valutazione medica prima dell’immunizzazione, per capire se sussistono controindicazioni in base a particolari problemi di salute. Per tutti i cittadini dai sessant’anni in su che non possono recarsi presso i punti vaccinali nei tre giorni dell’ Open weekend, è assicurata da oggi, 15 aprile, la possibilità di prenotare la vaccinazione dal portale Siciliacoronavirus.it

Si raccomanda di munirsi di tessera sanitaria e di compilare la modulistica necessaria prima della vaccinazione. A seguire i link dei moduli da scaricare e da compilare prima di recarsi al centro vaccinale, per ulteriori informazioni visitare il sito di Costruiresaulte.it e leggere il seguente documento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Modulo di autocertificazione

Consenso informato

Questionario anamnestico