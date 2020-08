Orbita – E tu splendi. La nuova rassegna musicale dell’Ypsigrock Festival

[Dalla pagina Facebook dell’Ypsigrock Festival]

Cari Ypsini,

Siamo orgogliosi di presentarvi Orbita – E tu splendi. la nuova rassegna musicale che, da ora in poi, sarà ufficialmente un progetto satellite di Ypsi.

Organizzata dall’Ass. Glenn Gould, Orbita è un nuovo format curato da Ypsigrock Festival, all’interno del progetto Tutti Inclusi.

Orbita si propone di farvi gravitare in territori da riscoprire o guardare da angolature diverse, portarvi in luoghi affascinanti per godere di vere e proprie chicche, che possano incuriosirvi.

In questa estate così diversa, abbiamo deciso di porre il focus di questi primi episodi della rassegna sull’Italia, in modo che questo sia anche un segnale di ripartenza e un sostegno concreto per gli addetti ai lavori del nostro settore.

Le magnifiche distanze dell’universo si avvicinano agli occhi dalla parte giusta del telescopio, sgraniamoli

E Tu Splendi.

Siamo felici di presentarvi il programma del primo ciclo della nostra nuova rassegna diffusa.

Orbita – E tu splendi. 2020

{vol. 1}: 27 agosto / Margherita Vicario

Boat Experience – Molo Vecchio, Piazza della Marina – Cefalù (PA)

Info & Tickets TBA – dettagli disponibili prossimamente

Evento: Orbita 2020 – vol. 1 / Margherita Vicario – Cefalù (PA)

_______________________________

{vol. 2}: 28 agosto / Kety Fusco

inclusa attività di ricerca guidata con osservazioni del cielo ad occhio nudo – GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche – Isnello (PA)

Info & Tickets

– CAPIENZA EXTRA LIMITATA–

biglietto: 13€ +d.p.

Acquista ora su DICE: https://link.dice.fm/4AU32A5XW8

Evento: Orbita 2020 – vol. 2 / Kety Fusco – Isnello (PA)

_______________________________

{vol. 3}: 30 agosto / NAVA

Teatro Pietra Rosa – Pollina (PA)

Info & Tickets

biglietto: 6€ +d.p.

Acquista ora su DICE: https://link.dice.fm/PXcM40M4Z8

Evento: Orbita 2020 – vol. 3 / NAVA – Pollina (PA)

Ogni appuntamento è strutturato per essere un vero e proprio boutique evento e, in ottemperanza alle norme anti-COVID, gli accessi sono molto limitati e contingentati. Se interessati, vi consigliamo di affrettarvi per assicurarvi il vostro posto.

Non vediamo l’ora di tornare a guardare i vostri occhi riempirsi di bellezza ?

playlist ufficiale: http://ypsi.link/ORBITA_spotify_2020

