Parco. Angelo Merlino è il nuovo Presidente del Parco delle Madonie

Ad agosto dello scorso anno era già stato nominato, ma la sua nomina era stata “congelata”: oggi la giunta regionale ha confermato la nomina di Angelo Merlino, ex presidente dell’ordine degli agronomi, alla guida dell’Ente Parco delle Madonie, al posto quindi del commissario Salvatore Caltagirone.

«Le nomine dei vertici di Enti Parco, Consorzi Universitari ed Iacp pongono fine a gestioni commissariali che in alcuni casi si protraevano da molto tempo e garantiscono guide stabili. Ciò non esclude certo il concomitante sostegno ai siciliani colpiti dalla crisi causata dal Coronavirus – che il governo Musumeci sta assicurando con una manovra finanziaria senza precedenti e con fondi mai così ingenti – ma anzi potenzierà quei settori in un momento così difficile. La polemica sollevata dal capogruppo del Pd, pertanto, è inopportuna e demagogica». Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, replicando al commento di Giuseppe Lupo relativo alle nomine di sottogoverno decise dalla giunta regionale.