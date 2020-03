Parco. Concorso di disegno per bambini delle scuole primarie delle Madonie

Emergenza Covid 19 – Ente Parco delle Madonie, Gal Hassin, Madonie Outdoor, Parco Avventura Madonie:

Bando di concorso per i bambini delle Scuole primarie dei paesi del Parco delle Madonie

Concorso di disegno “Io resto a casa” impegna il tuo tempo, “Un modo per condividere spazi, emozioni ed immagini del Parco delle Madonie”.

Tema dei disegni:

la bellezza della natura, della geologia e dei paesaggi del Parco delle Madonie.

I disegni devono essere inviati entro il 22 aprile 2020 alla e-mail:

info@parcodellemadonie.it

Verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Ente Parco delle Madonie e verranno premiati i primi tre che riceveranno più like. I primi tre classificati e i rispettivi nuclei familiari riceveranno dei voucher che consentiranno di vivere un’esperienza presso:

1° Parco astronomico Gal Hassin, per una scoperta tra le stelle

2° Gole di Tiberio per una emozionante avventura lungo il fiume Pollina

3° Parco Avventura Madonie per vivere una entusiasmante giornata sospesi tra gli alberi

Il Commissario straordinario

(dott. Salvatore Caltagirone)