Parco. Concorso fotografico per calendario del 2021

L’Ente Parco delle Madonie indice un concorso fotografico dal titolo: “Paesaggi, Ambienti, Natura, e personaggi nel Parco delle Madonie”.

Il concorso vuole far emergere “le visioni fotografiche” che abbiano come oggetto e soggetto l’ambiente del Parco, nella sua diversità e ricchezza naturale, geologica, nelle sue evidenze etnoantropologiche di arte, di tradizioni, di storia, enogastronomico e raccontarlo attraverso la fotografia.

Le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre il 15 Ottobre 2020 ore 12:00.

Le foto saranno valutate da una commissione che, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà da 7 a 13 immagini che comporranno il Calendario 2021 del Parco delle Madonie.

La partecipazione (gratuita) al concorso è disciplinata dal regolamento pubblicato sui canali internet dell’Ente Parco delle Madonie. Allegate le schede di partecipazione.

Le immagini devono avere come oggetto e soggetto l’ambiente del Parco, nella sua diversità e ricchezza naturale, geologica, nelle sue evidenze etnoantropologiche di arte, di tradizioni, di storia, enogastronomico e raccontarlo attraverso la fotografia. La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia, fotoamatori e professionisti e senza limiti d’età. Possono partecipare i minorenni previa presentazione di autorizzazione da parte dei genitori. Ogni autore potrà inviare un massimo di 02 fotografie, liberamente titolate, in tecnica digitale (sono esclusi fotomontaggi); è vietato qualsiasi tipo di fotoritocco pena l’annullamento delle foto. Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, e dovranno essere inviati in formato elettronico all’indirizzo collanaeditoriale@parcodellemadonie.it oppure spediti su cd/dvd/pen drive all’indirizzo:

Ente Parco delle Madonie, Corso Paolo Agliata n° 16 – 90027 Petralia Sottana (PA).

Le fotografie dovranno avere estensione .jpeg o .tiff con risoluzione minima di 300 dpi. Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. Tutti i dettagli del regolamento sul sito internet dell’Ente Parco delle Madonie sito internet: www.parcodellemadonie.it

Pagina facebook:

www.facebook.com/enteparcodellemadonie/.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli scrivere all’indirizzo e-mail: collanaeditoriale@parcodellemadonie.it.