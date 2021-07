Parco delle Madonie: ammesso al Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale

Il Parco delle Madonie è stato ammesso tra i soci di Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). L’ammissione è avvenuta all’unanimità da parte dei soci nel corso dell’assemblea nazionale che si sta svolgendo a Roma presso la sala conferenze del Centro Congressi Cavour.



“Siamo il primo Parco del Sud Italia ad aderire a Pefc – afferma il presidente dell’Ente Parco delle Madonie Angelo Merlino -. L’ammissione del Parco delle Madonie a Pefc Italia è un traguardo importante per tutto il territorio madonita ma non solo. Le tematiche legate alla certificazione forestale sostenibile ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemi che le aree protette producono, saranno alla base delle discussioni nel quadro del green new deal e quindi, a cascata, ricadute ambientali per i territori. L’ammissione, avvenuta all’unanimità da parte dei soci nel corso dell’assemblea nazionale mi rende davvero orgoglioso. Questo ingresso garantisce l’ingresso del Parco all’interno di una rete che certamente rafforzerà il nostro ruolo all’interno del panorama ambientale Italiano ma non solo”.



Il Pefc Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo nazionale del sistema di certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale. Nasce nel 2001 per volontà di tutte le parti coinvolte nella filiera. Partecipano allo sviluppo del Pefc Italia i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato, delle organizzazioni ambientaliste, delle Pubbliche Amministrazioni, delle Cooperative, Organismi di Certificazione, del mondo della Società Civile. Adesso anche uno dei parchi tra i più importanti al Mondo: quello delle Madonie.

“Attualmente – dicono dal Pefc – solo circa il 10% delle foreste del mondo sono certificate per la gestione sostenibile. Uno dei modi più semplici per proteggere le nostre foreste è allora cercare l’etichetta Pefc sui prodotti in legno: significa che la materia prima a base legnosa contenuta nel prodotto proviene da una foresta certificata e in linea con le più rigorose esigenze ambientali, sociali ed economiche. Una foresta che ci sarà anche per le generazioni future”.