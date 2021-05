Parco delle Madonie: calendario attività Settimana Europea Geopark

Il Madonie Geopark, così come ogni Ente aderente alla rete Europea dei Geoparchi riconosciuta dall’UNESCO, celebra ogni anno la “Settimana Europea dei Geoparchi”, finalizzata alla promozione del nostro territorio, un patrimonio culturale, naturale da conservare e proteggere, un esempio preziosissimo di biodiversità sia floristica, faunistica che geologica.

A tutti coloro che vorranno unirsi all’incredibile successo internazionale dei Geoparks Unesco e partecipare a questa speciale EGN Week 2021 del Madonie Geopark, sono invitati a prendere visione degli eventi che si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato:

PROGRAMMA EGN WEEK 2021 – XVI EDIZIONE

SABATO 29 MAGGIO: SENTIERO GEOLOGICO URBANO

ISNELLO: escursione presso il sentiero geologico a cura del Comune in collaborazione con il personale del punto Qui Parco e la Proloco di Isnello. Per informazione e/o prenotazione rivolgersi a Claudio Onorato 3343405931.

Appuntamento alle ore 9.00 presso la piazza Peppino Impastato.

Comune di Isnello

SABATO 29 MAGGIO: UN ALBERO MONUMENTO DELLA NATURA L’ABIES NEBRODENSIS

POLIZZI GENEROSA: Visita al Museo dedicato all’Abies a cura del personale del punto Qui Parco di Polizzi Generosa.

Per info e/o prenotazione contattare Lorenzo Sausa 3387555147.

Ingressi alle ore 11,00 e alle ore 16.00

DOMENICA 30 MAGGIO: SENTIERO GEOLOGICO DI PIANO BATTAGLIA

PETRALIA SOTTANA: escursione a cura dell’Ente Parco delle Madonie.

Per informazione e/o prenotazione info@parcodellemadonie.it o 0921/923327.

Appuntamento alle ore 9,30 presso Piano Battaglia.

MARTEDI 1 GIUGNO: BUTTERFLY WATCHING

PETRALIA SOTTANA: Butterfly watching e monitoraggio delle farfalle a Piano Battaglia, iniziativa a cura di Madonie Explorers Sicilia. Per info e/o prenotazione 3270410244.

Appuntamento alle ore 10,00 presso la Battaglietta a Piano Battaglia.

GIOVEDI 3 GIUGNO: SCUOLA IN NATURA!!!

PETRALIA SOTTANA: Giornata didattica dedicata gli alunni della classe V dell’Istituto comprensivo di Petralia Sottana presso il sentiero dell’Aquila Reale a Piano Farina a cura dell’Ente Parco.

Comune di Petralia Sottana

GIOVEDI 3 GIUGNO: GOLE DI TIBERIO: META DI GEOTURISTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

SAN MAURO CASTELVERDE: Visita alle Gole di Tiberio. Escursione in gommone e camminata lungo il fiume Pollina a cura dell’ASD “ Madonie Outdoor”.

Per info e/o prenotazione rivolgersi alla guida Aigae Giovanni Nicolosi 3397727584.

Appuntamento alle 9.30 presso contrada Tiberio a San Mauro Castelverde.

VENERDI 4 GIUGNO: ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI DI POLLINA E DEL CENTRO STORICO

POLLINA: Coinvolgente itinerario turistico di “Donna Pulina” a cura del personale del Punto Qui Parco di Pollina.

Per informazioni e/o prenotazioni Franco Raimondo 3395891254.

Appuntamento alle ore 9,30 presso piazza Duomo a Pollina davanti il Museo della Manna.

SABATO 5 e DOMENICA 6 GIUGNO: ALLA SCOPERTA DEL PARCO AVVENTURA

PETRALIA SOTTANA: Open day presentazione dei campi estivi a cura dello staff del Parco Avventura.

Per informazione 3381006438, e-mail: giu.laplaca@gmail.com.

Appuntamento alle 9,00 presso il Parco Avventura Madonie.

DOMENICA 6 GIUGNO: GIORNATA FAI DI PRIMAVERA: L’ABIES NEBRODENSIS

POLIZZI GENEROSA: Escursione In occasione delle Giornate Fai di Primavera, la grande manifestazione dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico di tutta la Nazione, assoluto protagonista un monumento della natura l’Abies nebrodensis.

Appuntamento alle ore 9,00 all’inizio del sentiero sulla SP 119.

DOMENICA 6 GIUGNO: IN CAMMINO NEL PARCO

POLIZZI GENEROSA: Escursioni a cura del Cai sezione di Polizzi Generosa:

– In cammino dalla Battaglietta a Pizzo Carbonara – Appuntamento alle ore 9.00 presso Battaglietta

– Ciclo-escursione nel tratto 14 del sentiero Italia – Appuntamento alle ore 9.00 a Portella Colla.

Per partecipare alle suddette escursioni occorre rivolgersi al Sig.Elio Picciuca 3382661245 entro il 4/06/2021.

DOMENICA 6 GIUGNO: GIORNATA DI VOLONTARIATO NEL PARCO

PETRALIA SOTTANA: Il Cai Sezione di Petralia Sottana ha organizzato una giornata dedicata al volontariato presso il Rifugio Tropea nel contesto del bosco di Pomieri.

Per informazioni e/prenotazioni rivolgersi alla Sig.ra Filippa Spitale 3281383253.

Appuntamento alle ore 8 presso Piazza Domina a Petralia Sottana.

DOMENICA 6 GIUGNO: GEOTURISMO E SCIENZE GEOLOGICHE DI ECCELLENZA

PETRALIA SOTTANA Ingresso gratuito presso il Museo Civico “ A Collisani” e il Museo Geologico Geopark Madonie “Giuseppe Torre” .

Appuntamento alle ore 9.30 su prenotazione almeno due giorni prima, allo 0921\641811

DAL 24 MAGGIO AL 06 GIUGNO: MUSEO NATURALISTICO F.MINA’ PALUMBO

CASTELBUONO: Visite guidate alla scoperta delle rocce, minerali e fossili.

Orario di apertura da martedì a domenica dalle (9.00-13.00 e 15.00-19.00).

Sabato 5 Giugno

Ingresso Gratuito

Si è svolta il 28 Maggio l’escursione al GEOSITO SUCCESSIONE MEDIO-TRIASSICA DI PIZZO SANT’OTIERO

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per ridurre le probabilità di contagio durante lo svolgimento delle attività sopra indicate dovranno i partecipanti attenersi alle vigenti disposizioni governative in materia di contenimento da Covid19.

Dal presidente Angelo Merlino, dal direttore Calogero Beringheli, dal referente Geopark Unesco Peppuccio Bonomo e dai suoi Collaboratori, un cordiale Benvenuto nel Parco delle Madonie.

