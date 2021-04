Parco delle Madonie: conferenza organizzata dall’Unesco

Il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, sarà relatore nella conferenza organizzata dall’Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Venezia. Tema della sua relazione sarà: “ParlaRE di ruralità e prodotti”.

La conferenza si terrà online giovedì 8 aprile 2021 dalle 16:00 alle 18:00 nell’ambito del ciclo di webinars intitolate “Parlare di… Pandemia e Resilienza” che avrà come obiettivo lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interesse delle Riserve della Biosfera e dei Geoparchi Mondiali in Italia. Per accedere al webinar: http://bit.ly/PArlaRE-di-ruralita

Gli altri relatori saranno:

– Jonathan Baker e Francesca Bampa, Unità Scienza – Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa

– Francesco De Vuono, Direttore del GAL della Sila

– Piero Confaloneri, Biodistretto della Val Camonica (Valle Camonica Alto Sebino)

Ne discutono con Chiara Comparozzi, Professionista della comunicazione enogastronomica (RB Monte Peglia), Giuseppe Manzolillo, Sviluppo della tesi in Scienze e Tecnologie Agrarie nel Geoparco e del Cilento e Vallo di Diano, Silena Baino, Oasi Lipu di Massaciuccoli (Selve costiere di Toscana).

Un prezioso intervento, quello del Presidente Angelo Merlino, commentano dall’Ufficio Unesco, che contribuirà a condividere durante questo evento le esperienze del Geoparco delle Madonie e delle attività legate alla promozione dei prodotti locali e delle ricette tradizionali attraverso la collaborazione con i ristoratori e con le dirette in streaming”.

L’iniziativa ha come scopo il rilancio delle collaborazioni tra i Siti Unesco in questo periodo complicato ed il consolidamento del dialogo con i portatori di interesse attivi nei loro territori di appartenenza.

Ente Parco delle Madonie