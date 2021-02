Parco. Long list di avvocati per conferimento di eventuali incarichi di assistenza e patrocinio legale

L’Ente Parco delle Madonie comunica la volontà di dotarsi di una Long List di Avvocati esterni, cui conferire eventuali incarichi professionali di assistenza legale a supporto delle professionalità interne dell’Ente, qualora queste non risultassero sufficienti; patrocinio innanzi a tutti i Tribunali e organi giurisdizionali del territorio italiano.

La costituzione della Long List viene effettuata a seguito di avviso pubblico mediante il quale pubblicizzare l’iniziativa, raccogliere l’adesione degli interessati ed acquisire elementi conoscitivi per la costituzione dell’apposita banca dati.

Il predetto avviso è pubblicato sul sito web dell’Ente al fine di darne ampia diffusione.

I Professionisti interessati dovranno inviare la documentazione di cui sopra, in formato .pdf e firmata digitalmente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo parcodellemadonie@pec.it, entro e non oltre il 7 marzo 2021.

L’oggetto da indicarsi nella PEC è il seguente: “Istanza di iscrizione long list Avvocati cui conferire eventuali incarichi di assistenza e patrocinio legale“.

L’Ente Parco delle Madonie non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande inviate via pec.

Tutte le informazioni e il Bando sul sito ufficiale dell’Ente Parco delle Madonie, albo on line.