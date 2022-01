“Patto per Castelbuono” a sostegno della candidatura di Anna Maria Cangelosi

“Patto per Castelbuono” sostiene la candidatura a sindaco di Anna Maria Cangelosi, proposta dall’assemblea della “Costituente per la Castelbuono di domani”.



Castelbuono ha bisogno di una politica che sappia assumersi la responsabilità di scelte a sostegno e a difesa dei cittadini, i quali necessitano di istituzioni presenti che rispettino gli impegni presi.



Siamo consapevoli che il candidato sindaco Cangelosi si saprà confrontare con la nostra comunità, in tutte le sue espressioni sane ed oneste, per poter condividere un programma di assoluta rottura con il passato, che faccia delle regole, della normalità, della meritocrazia, la sua parola chiave.



Con Anna Maria ci rivolgeremo ai castelbuonesi liberi, alle donne, ai giovani, alle famiglie, al mondo del lavoro e dell’impresa, al mondo della cultura, auspicando possibilmente un percorso condiviso con altre forze e movimenti politici.



È evidente che percorreremo una strada in salita, ma preferiamo incontrare il paese reale per guardarlo negli occhi, per dire a ciascuno di voi che insieme, se ci crediamo, possiamo cambiare davvero questa nostra città.



Il portavoce

Pino Naselli