PD Castelbuono: dimissioni dal coordinamento di circolo di Giuseppe Fiasconaro e Luciana Cusimano

Con la presente si rendono note le nostre immediate e irrevocabili dimissioni dal coordinamento del Circolo PD di Castelbuono e si allega lettera ufficiale.

Quanto accaduto nei giorni precedenti l’assemblea degli iscritti di domenica 3 aprile, nel corso dell’assemblea stessa e nei giorni successivi, è stata la cosiddetta “goccia che ha fatto traboccare il vaso” colmo di ragioni di disagio, di difficile comune azione politica, di dissensi, di impostazioni diverse, che spesso abbiamo avuto all’interno del coordinamento e che non intendiamo più tollerare.

Non ripercorreremo il lungo elenco di fatti, situazioni e posizioni che non abbiamo condiviso nel corso del mandato che abbiamo accettato nel giugno del 2020, ma che abbiamo comunque sostenuto per spirito di unità e perché abbiamo ritenuto fosse un valore da preservare nei confronti del Partito.

Desideriamo fare riferimento, brevemente, solo al tema delle elezioni amministrative, che ci ha visti occupati negli ultimi mesi e che, comunque vada finire, è stato gestito nel complesso in modo non esemplare.

Torniamo ad essere semplici iscritti al Partito e come tali continueremo ad offrire il nostro modesto contributo di passione, di militanza, di idee e di proposte da portare nelle sedi appropriate, legati come continueremo ad essere alla realizzazione del bene comune per i nostri concittadini. Da cittadini attivi, infatti, non ci si dimette.

Castelbuono, 13 aprile 2022

Giuseppe Fiasconaro

Luciana Cusimano

Iscritti al Partito Democratico