PD Castelbuono: rafforziamo la terapia intensiva dell’Ospedale di Cefalù

In un periodo così drammatico in Italia e non solo, ciascuno di noi ha sentito il bisogno ancor di più di restare uniti, dal Nord al Sud e viceversa, partecipando ai flash mob che si sono svolti.

Abbiamo applaudito ai medici, infermieri ed operatori sanitari, che con abnegazione, dedizione e spirito di sacrificio stanno facendo di tutto per curare quanti si sono ammalati. Ciascuno di noi deve fare la sua parte, principalmente rispettando le disposizione che sono state impartite al fine di contenere il contagio del Coronavirus.

Per parte nostra, desideriamo mostrare un segno di attenzione ed un ulteriore attestato di gratitudine nei confronti degli operatori sanitari strenuamente impegnati in questa battaglia. Ed è perciò che abbiamo promosso tra i nostri iscritti l’adesione alla campagna di donazioni promossa dall’Ospedale Giglio di Cefalù per rafforzare la terapia intensiva, provvedendo a fare una donazione.

Invito che estendiamo ai nostri concittadini, perché anche con un piccolo segno potremo dire GRAZIE a quanti si prendono cura di noi (collegandosi al sito https://www.gofundme.com/f/e35yv-stopcoronavirus) e con la preoccupazione che troppi operatori sanitari si stanno ammalando.

Castelbuono, 18 marzo 2020

Il coordinamento del Circolo PD