Pd Castelbuono: “Se il metodo è il merito, mai più caos politico, spreco di denaro pubblico e scelte arbitrarie”

Dopo la diaspora fra il Governo regionale e le forze di maggioranza su come spendere i 774 milioni di anticipazioni del Fondo FSC 2021/2027 non ci siamo fermati alla Delibera del Governo regionale n.289 del 1 luglio 2021, dove non c’era alcun progetto per il Comune di Castelbuono, ma abbiamo verificato la Delibera (definitiva) n. 411 dello scorso 29 settembre, pubblicata anche alla luce del parere della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Quest’ultima Delibera prevede che alcuni dei 231 progetti in elenco, non avendo l’esecutività progettuale, saranno esclusi e verranno finanziati altri progetti già individuati dalla Commissione Bilancio; fra le pieghe di questo atto c’è, potenzialmente, il Comune di Castelbuono.

E c’è, con un ipotetico finanziamento di 880 mila euro per “la realizzazione del manto erboso in erba sintetica del campo di calcio “Luigi Failla” progetto che, tenuto conto della locandina che di seguito riportiamo |Sabato 25 settembre, alle ore 18.00, presso la sala conferenze “Morici” del Museo Naturalistico, si terrà la conferenza per presentare l’intervento di rifacimento del campo sportivo Luigi Failla con annessa realizzazione del nuovo manto in erba sintetica|, è lo stesso presentato ai cittadini ed elettori ma già finanziato per un importo di 700 mila euro – Bando Sport e Periferie 2020 – dal Governo del Pd a Roma.

È paradossale e significativo del caos politico – amministrativo castelbuonese che sia stato presentato un progetto già finanziato con il risultato che, al momento dell’istruttoria della Commissione Bilancio, questo progetto sarà cancellato (e non sostituibile). Ci chiediamo se non fosse stato più opportuno inserire altra progettualità nostrana cantierabile da far finanziare; tranne che, ed è un dubbio legittimo, non siano disponibili a Castelbuono altre progettualità esecutive e cantierabili, tipo frana du Passetti, urgenti e da inserire in elenchi frettolosamente e superficialmente concordati. E di tutto ciò, di chi è la colpa? Arriveranno improbabili scuse? Ci risponderà la

letterina del burocrate di turno a discolpa propria e di quella del Sindaco? C’è un principio di responsabilità politica in capo al Sindaco, a cui non è possibile derogare ogni volta e per ogni inefficienza ed inefficacia amministrativa ed i cittadini e gli elettori lo hanno capito!

Ancor più “divertente” è il potenziale finanziamento per 250 mila euro per non definite “attività culturali connesse al Jazz Festival del Comune di Castelbuono”, progetto “culturale” presente, anch’esso, in questo elenco della Commissione Bilancio; notizia indecente per lo spreco di denaro pubblico per investimenti che qualifica chi ha fatto la proposta e chi ne ha avallato la richiesta. Sono di questi giorni, inoltre, le notizie della tentata corruzione all’Assessore al Turismo Manlio Messina, che plaudiamo per la sua denuncia, e del colpevole mancato riconoscimento economico ad eventi ed istituzioni CULTURALI da parte del Governo della Regione, con in primis l’Assessore al Turismo, fra cui Ypsigrock (senza dimenticare il GAL Hassin ed altri meritevoli).

Nel nostro Manifesto “con gli occhi di un bambino per costruire l’alternativa all’esistente” dicevamo che “c’è bellezza nell’arcobaleno della meglio gioventù ypsina che ribolle ed inonda, anche di piccioli, le ferie agostane” riconoscendo in Ypsigrock un evento UNICO. Se il metodo è il merito, ecco che ancora una volta è necessario ribadire un nostro impegno “per il cambiamento con la matita in mano” a Castelbuono ma anche in Sicilia.

Siamo certi che un Sindaco e un Presidente della Regione del Pd oltre ad una visione condivisa ed una progettualità innovativa e dal basso e concettualmente opposta alla modalità con cui è stato concepito a Palermo, fra il Sindaco Cicero e l’Ufficio Speciale per la Progettazione presso la Presidenza della Regione, il progetto della Scuola media con cui si buttano via 3,5 milioni di euro (oltre i tanti già spesi), riporteranno nel giusto ordine di priorità istituzioni, eventi e relativi finanziamenti tenendo conto di oggettive valutazioni culturali ed economiche e non più arbitrarie così com’è adesso.

Castelbuono, lì 04.11.2021 |giorno della ricorrenza del Centenario del Milite Ignoto 04.11.1921|

Per il Coordinamento

Il Segretario |Vincenzo Capuana