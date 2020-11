PD: «Per un Manifesto per “Le Fontanelle” »

Il Circolo del Pd di Castelbuono, chiamando a raccolta tutte le Istituzioni culturali e civiche, intende attivare un processo democratico (e dal basso) per redigere e sottoscrivere un manifesto condiviso sulla destinazione d’uso dell’ex Cine-Teatro Le Fontanelle, e più in generale sulla Cultura a Castelbuono, convinti che lo stesso non potrà che ospitare attività ed eventi esclusivamente POLICULTURALI (teatro, cinema e sala espositiva), come formidabile luogo di socializzazione, sfogo elettivo per le capacità creative e concreto fattore di crescita culturale per tutto il paese.

Con questi propositi, per prossimo il 3 dicembre alle ore 17:30, abbiamo invitato a partecipare il partenariato culturale ad un scambio di idee on-line realizzato su una piattaforma di web conferencing; se altre associazioni e/o movimenti condividono questa visione siamo ben lieti di allargare al loro contributo la base partecipativa di questo processo.

In allegato il documento integrale già recapitato alle Istituzioni culturali e civiche.

Castelbuono, lì 25 novembre 2020

Per il Coordinamento

Il Segretario

Vincenzo Capuana