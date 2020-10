PD. Ricorso all’ordinanza emessa dal Sindaco Cicero sull’obbligo dei tamponi

Il Circolo del Pd di Castelbuono ha ha inviato, in data odierna e per il tramite del suo segretario, la richiesta di intervento urgente al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Prefetto di Palermo ed al Ministero dell’ Interno per l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n° 140 del 25.09.2020 emessa dal Sindaco di Castelbuono relativamente all’obbligo di tamponi per gli operatori di alcune attività produttive.

Per il Coordinamento

Il Segretario

Vincenzo Capuana