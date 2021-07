Incontro PD domenica 18 luglio: “Un nuovo corso per la Sicilia (e non solo)”

Benvenuti a Castelbuono

Ad un anno da Morgantina domenica 18 luglio a Castelbuono, nel complesso monumentale di S. Francesco a partire dalle 17,30, si svolgerà l’evento del Pd Sicilia per festeggiare un anno del nuovo corso del Partito (2020) e lanciare lo sprint verso le elezioni regionali ed amministrative (2022). Si svolgerà l’assemblea dei Circoli Pd siciliani, alla quale parteciperà Chiara Braga – Segreteria Pd Nazionale Resp. Transizione ecologica, sostenibilità ed infrastrutture, e si terranno tavoli tematici con la presenza di personalità di livello regionale e nazionale.

Per tali ragioni con orgoglio e responsabilità, oltre che con piacere, diamo il benvenuto alle delegazioni che parteciperanno, alle personalità che daranno il loro contributo per gli interventi programmati e non, ed invitiamo gli iscritti, i simpatizzanti ed elettori a partecipare ai momenti di confronto e dibattito; e con essi invitiamo i rappresentanti di tutte le Istituzioni territoriali, il Sindaco e la sua Giunta, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali, le forze politiche e i movimenti civici, le forze sociali, le associazioni, le attività produttive, i giovani ed i lavoratori.

Sarà un evento di bella politica, seppur limitato dalla giusta precauzione della osservanza di tutte le limitazioni per ridurre gli effetti della pandemia da Covid-19, possibile solo per la volontà del Pd Sicilia ed alla vicinanza del Pd Palermo che ringraziamo per questo ulteriore attestato di stima.

Il domani è adesso. Buon lavoro a tutti noi.

Castelbuono, lì 13 luglio ’21??Per il Coordinament