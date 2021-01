“Per me”. Nuovo brano e videoclip per il cantautore castelbuonese Francesco Città

Francesco Città concede il bis. Dopo il successo del brano e del video “Lupo“, è adesso la volta di “Per me“, proprio adesso (dalle 18 di oggi) rilasciato su YouTube e disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale.

A concedere il bis con lui ci sono la crew dei Di Stefano – che confezionano nuovamente un videoclip pregno di immagini stupende – e il “Dark label studio” di Gabriele Rotondo, per la registrazione e gli arrangiamenti del brano. New entry, questa volta, è la coppia di attori Giuseppe Vignieri e Debora Toscano che aggiungono una linea narrativa ulteriore.

Non vi anticipiamo nulla, ma “per noi” è la conferma che serviva.

Questa è la dimostrazione del talento naturale di Francesco a scrivere testi – sempre intimi e intensi – e trasformarli in melodie dirette, orecchiabili e coerenti. Un’abilità rara, accresciuta dalla passione – e non da un’interesse o da uno scopo preciso – e dal piacere a mettersi in gioco e regalare a sconosciuti ed amici la propria musica e, attraverso questa, il proprio mondo. E Francesco lo fa davvero con altruismo, cercando nel proprio vissuto temi ed emozioni che possono diventare un secondo dopo anche di altri, dando importanza al valore della condivisione, con chiunque autorizzato a ritrovarsi in qualche passaggio del brano e a farlo diventare racconto della propria condizione.

Vi lasciamo alle parole di Francesco ma soprattutto al video.

Per me, per noi, Francesco ha la stoffa giusta…

« “PER ME” Nasce dalla necessità di capire e condividere il copione che la vita in generale ha sottoscritto per me, mettere nero su bianco il connubio tra natura e inspirazione artistica che vivo dentro, le mie ansie, le mie paure, la ricerca di serenità interiore attraverso il rumore della pioggia, del vento, delle onde del mare, delle mie passeggiate nei boschi, ecco io vivo di questo, la felicità la trovo attraverso lo sguardo di mio figlio (è la mia bella copia e osservandolo rivivo la mia adolescenza), ma anche in quello di Igor (il mio cane) per intenderci, mi diverto molto con i miei nipotini, vorrei che tutte le persone che mi stanno accanto e quelle con cui ho condiviso parte del mio cammino stiano bene e portano dentro un bel ricordo di me, non rinnego niente, porto tutto dentro, lo faccio con serenità. La musica nella mia vita è un tassello fondamentale, diciamo che sto approfittando di questo anno disgraziato che stiamo vivendo soprattutto noi del mondo della ristorazione per portare avanti la mia più grande passione, lo faccio attraverso queste righe e questi accordi, così com’è nata LUPO, allo stesso modo è nata PER ME, e continuerò a farlo, vorrei completare un EP, purtroppo il mio ruolo di chef di cucina in passato non mi ha lasciato tanto tempo libero, infatti mi ero arreso da tempo, come ogni padre preferisco portare a casa il pane sicuro, ma ripeto ho trovato questo regalo lungo il mio percorso, ovvero questo stop forzato, quest’anno ho lavorato soltanto pochi mesi in estate, quindi nei restanti 10 ho ritagliato un bel po di spazio per la musica, lo faccio costantemente attraverso le cover sul mio canale YouTube e sono riuscito anche con questi 2 singoli LUPO e PER ME, ho potuto contare sulla preziosa collaborazione di due professionisti, studio fotografico DI STEFANO per quanto riguarda la realizzazione dei video e GABRIELE ROTONDO in DARK LABEL STUDIO per quanto riguarda le registrazioni in generale, inoltre voglio citare Giuseppe Vignieri e Debora Toscano per aver accettato il mio invito a collaborare in quest’ultimo. Detto questo, buona visione e buona musica a tutti.»