Petralia Soprana: scritta intimidatoria nei confronti del sindaco Pietro Macaluso

Una scritta intimidatoria nei confronti del sindaco Pietro Macaluso è comparsa questa mattina alle porte del paese.

“SINDACO INFAME X TE SOLO LAME” è il messaggio scritto a caratteri cubitali sulla parete della cabina dell’Enel all’ingresso di Petralia Soprana per chi giunge da bivio Madonnuzza. Una minaccia che arriva in piena campagna elettorale che vede il sindaco Pietro Macaluso ricandidarsi nuovamente.

Il presidente del Consiglio Comunale è intervenuto per esprimere solidarietà al sindaco.

“Esprimo come già fatto fatto al Sindaco Pietro Macaluso solidarietà piena per questo atto indegno e lesivo nei suoi confronti condannando ogni forma di intolleranza e di violenza sempre. Ho messo all’odg della conferenza dei capi gruppo di domani giorno 14/4/22 la proposta di un documento di solidarietà di tutto il Consiglio Comunale, sottolineando che il folle gesto non rappresenta e non rappresenterà mai nessuna forma di vivere la comunità e la vita sociale. Porterò nella giornata di domani ,trovandomi fuori sede ,personalmente la mia solidarietà al Sindaco “