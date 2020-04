Petralia Soprana. Un uovo di Pasqua per tutti i bambini

L’iniziativa è della Pro Loco che farà recapitare a tutti i bambini un uovo di Pasqua tramite la Protezione Civile.

(10-04-2020) Petralia Soprana (Pa) – Un uovo di Pasqua per tutti i bambini di Petralia Soprana. L’iniziativa è della Pro Loco in collaborazione con il Comune e la Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Petralia Soprana, ed è rivolta a tutti i bambini dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e primaria. Ognuno di loro riceverà un uovo di Pasqua che sarà consegnato direttamente a casa da un volontario della Protezione Civile.

“Un modo – dice il sindaco Pietro Macaluso – per augurare, in questo momento difficile, una serena Pasqua a tutti i bambini e allo stesso tempo una occasione per ricordare che è importante restare a casa perché solo così #ANDRÀTUTTOBENE”