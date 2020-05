Progetti per il futuro!?

Petralia Sottana. Per il rilancio il Comune ricerca professionisti

Così è stato denominato l’avviso pubblico che il Comune di Petralia Sottana ha diffuso in queste ore.

In un periodo dove le parole d’ordine sono ripartenza e resilienza, il Comune madonita per cogliere prontamente le nuove opportunità e provvidenze economiche che saranno messe in campo dall’Europa, Governo e Regione per il rilancio dei territori, gioca d’anticipo manifestando il proposito di aggiornare e rinnovare il parco progetti e trovarsi preparato per la prossima uscita dei bandi.

Per raggiungere questo obiettivo il Comune intente avvalersi del talento di professionisti, ingegneri e architetti, che possono avere l’opportunità di dare sfogo alla propria creatività magari nel proprio territorio.

I soggetti in possesso dei requisisti specificati nel l’avviso, saranno inseriti in un elenco di professionisti a cui sarà rivolto invito, a procedura negoziata, per “l’affidamento dei servizi per la progettazione e l’esecuzione dei lavori previsti e individuati all’interno del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 con priorità sugli interventi di riqualificazione urbana”. Pertanto, chi partecipa ha l’opportunità, se il progetto dovesse essere finanziato, di ottenere un incarico professionale retribuito secondo parcella, al netto del ribasso offerto.

Per informazioni: Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Alessandro Sammataro

tel. 0921/684304 e- mail : psufficiotecnico@libero.it; pec: utc.petraliasottana@pec.it.

Avviso e modulistica al seguente link