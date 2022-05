Polizzi Generosa. Convegno su “Strategie innovative per la conservazione in situ ex situ di Abies nebrodensis”

Open Day, il 16 Maggio prossimo, con il LIFE4Fir “Strategie innovative per la conservazione in situ ex situ di Abies nebrodensis”. In occasione del 300 anniversario del programma LIFE, il progetto Life4fir (Life18 Nat/It/000164) organizza a Polizzi Generosa, presso la sala consiliare del Comune una Giornata dedicata alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulla conservazione dell’Abies nebrodensis, specie emblematica del Parco delle Madonie. La giornata, aperta alle scolaresche di ogni ordine e grado, alle Associazioni e alla comunità, prevede, Oltre la visita al museo dell’Abies nebrodensis anche l’escursione nel sito di indigenato della popolazione naturale, e la visita al vivaio ‘Piano Noce’ del Dip. Reg. Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia dove vengono svolte attività di propagazione della specie.

Programma della giornata

10.00 Saluti Istituzionali: Gandolfo Librizzi, Sindaco di Polizzi Generosa Angelo Merlino, Presidente Ente Parco delle Madonie Mario Candore, Dirigente Dip. Reg. Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia

10.15 Roberto Danti (IPSP-CNR): Il progetto Life4fir e la salvaguardia di Abies nebrodensis

10.30 Rosario Schicchi (Unipa-Saaf): strategie di conservazione dell’Abies nebrodensis

10.45 Peppuccio Bonomo (EPM): la disseminazione dei risultati del progetto Life4Fir

11.00 Visita al Museo dell’Abies nebrodensis

11.30 Escursione al Vallone Madonna degli Angeli

14.00 Ristoro

15.00 Visita al Vivaio Forestale Piano Noce

16 00 Chiusura della giornata