Presentazione del libro “La caduta” di Calogero Pumilia. Storia delle vicende politiche della Regione Siciliana

Il Consiglio di Biblioteca si pregia di invitarVi, sabato 8 ottobre 2022, alle ore 17.30, nella Sala delle Capriate (ex Badia, Via Roma), alla presentazione del libro “LA CADUTA” di Calogero Pumilia, già Deputato della Repubblica, per cinque legislature consecutive, dal 1972 al 1992 (Circoscrizione Sicilia 2 – Collegio Palermo).

Nel libro sono raccontate mirabilmente le vicende politiche della Regione Sicilia, intrecciate con quelle nazionali, con una capacità di sintesi notevole e con il pregio di fornire al lettore le coordinate di contesto e le chiavi interpretative, per una comprensione personale più profonda e ragionata di avvenimenti storici, talora oscuri e contorti, della politica sia regionale che nazionale. Sarà presente l’autore. Relatore sarà l’On. Prof. Rino La Placa.

Contiamo sulla Vostra presenza.