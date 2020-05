Riaperti i termini per la presentazione delle istanze di contributo economico per la spesa sostenuta per la refezione scolastica a.s.2019/20 e per il Micro Nido a.e. 2019/2020. Alleghiamo in basso PDF degli avvisi e moduli scaricabili.

AVVISO contributo economico per le spese di refezione scolastica.

MODULO DOMANDA contributo refezione scolastica.

AVVISO contributo economico per Micro Nido.

MODULO DOMANDA contributo retta asilo nido.