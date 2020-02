Presenze turistiche: +7% secondo Guarcello, -13,6% secondo la Regione

Riportiamo il comunicato dell’assessore che – stando ai dati della tassa di soggiorno – smentisce le informazioni diffuse in un articolo del GdS di oggi, secondo cui il Servizio turistico regionale avrebbe registrato un calo dell’11,07% per gli arrivi e del 13,62% per le presenze rispetto al 2018.

Castelbuono, + 7% di incremento rispetto al 2018 con 26143 pernottamenti, mantiene un +43% rispetto al 2016 e gli anni precedenti continuando il suo periodo turistico fiorente. Riuscire a fare meglio sarebbe stato molto difficile o quasi un miracolo.

Un incremento di presenze, merito di un cartellone estivo ed invernale di tutto rispetto, l’attrattività dei musei e della grande collaborazione di tutti i cittadini e associazioni che animano questa bellissima città.

Da quest’anno, grazie all’inserimento della tassa di soggiorno, si è certificata l’esistenza di circa 62 attività che a Castelbuono si occupano di accoglienza (anche per brevi periodi), ed è insieme a loro che vogliamo creare il vero percorso di accoglienza. Infatti, come discusso in diverse riunioni con gli operatori del settore, i servizi al cittadino/turista aumenteranno di giorno in giorno, già avete notato i parcometri installati, i totem turistici, le mappe turistiche e la golfcar (in arrivo a giorni) al servizio dei commercianti e dei turisti.

Si pone in evidenza l’andamento dei flussi turistici a Castelbuono con i dati a disposizione a gennaio 2020:

il museo Naturalistico è passato da 1441 presenze nel 2017, a 3657 nel 2018, fino a 4393 nel 2019, segnando un +20% di presenze annuali ed il triplo rispetto al 2017. Per il 2019 il museo Civico si attesta da gennaio a luglio a 22.238, 1800 presenze in più rispetto al 2018 nello stesso periodo.

Riporto di seguito le presenze del Museo Civico degli ultimi 6 anni:

34.833 nel 2014

30.816 nel 2015

36.243 nel 2016

38.040 nel 2017

39.212 nel 2018

41.105 nel 2019, (+1894 rispetto al 2018).