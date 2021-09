Primo singolo per i DRIFTIN’LINE: band di matrice Castelbuonese

È uscito il 3 settembre 2021 il brano LAST CONFRONTATION, primo singolo estratto dall’album Born As Slaves We Die Free della Band di matrice Castelbuonese DRIFTIN’LINE.

(per ascoltare il brano https://www.youtube.com/watch?v=uKDZNeJo8RM)



Il brano di natura rock progressive anticipa l’album della band che sarà rilasciato il 23 settembre 2021 sulle principali piattaforme digitali verrà distribuito in tutto il mondo, inizialmente in digitale.

Nata nel 2006 da un’idea del tastierista e compositore castelbuonese Valerio Città, la band inizia la sua attività come “Secret Inside” ed è formata da un gruppo di amici che suonano progressive metal per divertimento.

Dopo l’uscita di un demo, che ha riscosso molti consensi, Valerio contatta altri musicisti (fra cui Guido Macaione, cantante della metal band palermitana CrimsonWind) con cui intraprende una lunga attività live.



Visto il successo riscosso dal live, Valerio e Guido decidono di finalizzare la demo e creare un intero album. La band cambia quindi il suo nome in DRIFTIN’LINE e dal 2016 al 2020 ha lavorato per produrre l’album di debutto.

“Born as Slaves – We die free”, primogenito della band, è un album che coniuga i virtuosismi del progressive rock a complesse orditure vocali. L’album, un concept di ben 12 tracce, tratta un tema non semplice e purtroppo molto attuale: la guerra.

Esso narra le vicende che vedono coinvolti due personaggi principali, Krag e Liberty, e un Narrator che accompagna l’ascoltatore nella corsa alla disperata ricerca di salvezza dei due protagonisti, fino ad un finale inaspettato che sa sorprendere.



Nel 2021 la band è entrata nel roster della storica etichetta Underground Symphony Records, che così scrive dell’album nella sua pagina ufficiale: “Un album vario, una progressive metal opera ben progettata e scritta, intensa e commovente, un viaggio a tre voci attraverso la natura duale più vera dell’essere umano.”

Il 23 settembre 2021 sarà quindi possibile ascoltarlo su tutte le principali piattaforme di streaming (iTunes, Spotify, Youtube, Tidal ecc) e scaricare l’album dalla pagina Bandcamp della band.

Successivamente verrà rilasciata anche la versione fisica del CD in digipack.

I DRIFTIN’LINE sono:

Valerio Città (voce, tastiere)

Guido Macaione (voce)

Angelo Capuana (chitarre)

Enrico Macaione (chitarre)

Walter Mogavero (chitarre ed engeniering)

Vincenzo Cammarata (basso)

Giacomo Cannici (batteria)

Francesca Polizzano (voce ospite)

Link ai social dei Driftin’Line

Bandcamp: https://driftinline.bandcamp.com/

Facebook: https://www.facebook.com/driftinlineofficial

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpM34Tormo5NiAoXehBLP7Q

Instagram: https://www.instagram.com/driftinlineofficial/