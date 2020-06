Pro Loco. “Il Coronavirus colpisce anche la tradizione: Festa di San Giovanni rinviata al 2021”

Una decisione sofferta che nasce dal non conoscere quali misure di precauzione dovrebbero essere adottate nella manifestazione, ma primariamente per un condiviso convincimento etico–morale sulla necessità di favorire, non appena verrà consentita, la ripresa di tutte le attività del nostro territori. Nel frattempo la Pro loco sta tentando di favorire le attività commerciali promuovendole con notizie e foto attraverso il proprio sito internet prolococastelbuono@libero.it Un modo per contribuire concretamente alla ripresa economica delle attività commerciali e artigianali cittadine. Si può contare su una grande squadra di persone che nei momenti di difficoltà sanno fare un passo in avanti o un passo indietro per il bene comune.

La Pro Loco non interrompe la sua attività: continuerà infatti a lavorare assieme a tutti i volontari progettando altre iniziative, non solo sagre, che richiedono una programmazione più lunga, certi che in futuro potranno essere apprezzate ancora di più le nostre tradizioni e i nostri eventi. Nell’immediato segnaliamo l’esposizione di mosaici di carta in piazza Margherita, domenica 14 giugno, a cura dell’Associazione I Carti Rizzi ed il concorso un “Cuore d’artista” organizzato da Francesco Licciardi. Maggiori informazioni sulla pagina FB della Pro Loco Castelbuono.