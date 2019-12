Pro Loco. In distribuzione il Calendario storico-artistico 2020

Il calendario storico-artistico 2020 della Pro Loco è in distribuzione:

1. presso la sede sociale di Piazza Margherita – casa Speciale;

2. presso la libreria Barreca.

Alla consegna sarà richiesto un contributo pari ad € 5,00.

Il ricavato, detratte le spese, sarà destinato ad operazioni relative al decoro urbano.

Per il 2020 il calendario vuole ricordare l’acquisto del Castello dei Ventimiglia da parte dei Castelbuonesi (6 aprile 1920). Ciò ha rappresentato l’alto valore che la comunità di Castelbuono ha saputo esprimere nel prendersi cura di uno straordinario bene culturale restituito alla pubblica utilità.

Per questo motivo la conoscenza delle proprie radici socio – culturali diventa un momento importante per la comunità in quanto essa si riappropria delle sue tracce attraverso la ricostruzione storica dei momenti (ieri ed oggi) che ne hanno segnato il divenire nel tempo.

Le fotografie, ponte con il passato, ricordi in bianco e nero di come erano e sono le cose, tesori inestimabili, fanno parte dell’archivio di tanti privati gratuitamente messeci a disposizione (Sasà Mazzola, Nino Brancato, Vincenzo La Grua, Avv. Mario Lupo). A queste foto d’epoca lo studio fotografico Di Stefano ha contrapposto degli scatti del Castello mantenendone la stessa angolazione per consentirci di poter osservare le variazioni alle quali lo stesso è stato, nel tempo, interessato.

Si esprime inoltre gratitudine agli sponsor che hanno consentito la realizzazione del Calendario che è divenuto, negli anni, oggetto di collezione.

L’occasione è gradita, infine, per augurare serene festività da parte di tutto il Consiglio Direttivo della Pro Loco?.