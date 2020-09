Pro Loco: “Vicoli & scorci” [video]

Continua incessante la promozione turistica del nostro territorio massicciamente presente anche nei canali Social (Instagram, Facebook). Quotidianamente sono state e continuano ad essere “postate” diverse notizie e foto in attuazione di ben 4 progetti (Centenario dell’acquisto del Castello, Ieri ed oggi, Salviamo le edicole votive, Video) ideati dal Consiglio Direttivo con la preziosa collaborazione di 2 volontarie del Servizio Civile Nazionale che hanno messo a disposizione il loro entusiasmo e la loro professionalità.

È d’obbligo una riflessione: il volontario è una persona che decide di mettere a disposizione degli altri il proprio tempo. Una figura preziosa che spesso opera lontano da clamore e notorietà, ma il cui contributo è essenziale per le comunità. Ci sono poche occasioni per celebrarlo, ma oggi abbiamo deciso di farlo per rendere merito alle decine di associazioni operanti a Castelbuono nel campo culturale, turistico e sociale che hanno contribuito e continuano a contribuire a costruire il nostro “sistema” Paese.

Alleghiamo un primo video sui vicoli e scorci di Castelbuono (farà parte di una videoteca dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) dando appuntamento sui Social per ogni primo sabato dei prossimi mesi.