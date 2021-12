Progetti di Servizio Civile a Castelbuono

Si avvisano i giovani che abbiano compiuto 18 anni e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) interessati a partecipare alla selezione per lo svolgimento dei seguenti progetti di servizio civile da svolgersi al Comune di Castelbuono in collaborazione con l’Ass.ne ARESS Fabiola e la Coop. Azzurra:

1) BORGHI PREZIOSI – cod. (PTCSU0018921014230NMTX)

Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali – Posti disponibili 6 (di cui 2 per giovani con minori opportunità)

2) AMBIENTE COMUNE – cod. (PTCSU0000221014231NMTX)

Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana – Riqualificazione urbana – Posti disponibili 6 (di cui 2 per giovani con minori opportunità)

3) MI FIDO DI TE! – cod. (PTCSU0028421014217NMTX)

Assistenza – Adulti e terza età in condizioni di disagio – Posti disponibili 8 (di cui 2 per giovani con minori opportunità)

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda OnLine (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it da giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti dotati di SPID di livello 2.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

Gli interessati possono consultare i documenti allegati per avere maggiori informazioni, o collegarsi al sito dell’Ente www.aressfabiola.it e www.coopazzurra.net

Castelbuono, lì 23/12/2021

L’Assessore Il Resp.le del I Settore

F.to Anna Lisa Cusimano F.to Dr. Vincenzo Schillaci