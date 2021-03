Programma 2021 delle Solenni Sacre Quarantore

Come è consuetudine nei giorni iniziali della Settimana Santa si celebreranno le Sacre Quarantore che quest’anno, dopo la parentesi 2019, che ci ha visti riuniti nella Chiesa di San Francesco, e quella del 2020, nel quale siamo stati impossibilitati a riunirci per il noto motivo della situazione pandemica, facendoci vivere l’evento tanto atteso da tutti a porte chiuse, senza popolo, saranno nella nostra Chiesa Madre.

Saremo “in presenza” ma con le limitazioni dovute al persistente momento pandemico: senza stendardi senza cortei, e lì dove era previsto, senza candele ma con gli abitini, in numero massimo di 240 occupando i posti già distanziati.

Quanto sopra nonostante i posti disponibili siano tanti, determinerà una limitazione generalizzata ragionevole, poiché ogni “cambio tomo” si dovranno sanificare i banchi ed areare la Chiesa. Pertanto gli orari dei vari gruppi, che tradizionalmente sono rimasti sempre invariati, subiranno dei ritardi o degli anticipi.

Le Sacre Quarantore hanno costituito sempre un’occasione unica per l’espressione comunitaria della fede nella presenza reale di Nostro Signore Gesù Cristo nella specie eucaristica del pane consacrato. Quest’anno pregheremo ancora chiedendo a Dio, presente realmente nell’Eucarestia, la liberazione dal male e la salvezza eterna.

Questo atto di culto ci vedrà impegnati secondo il calendario allegato. Quanti per i superiori motivi non potranno partecipare di presenza, potranno mettersi in comunione di preghiera e in atteggiamento orante nelle proprie case.

Unità di Pastorale Sinodale Castelbuono

Parrocchia S. Natività di Maria Vergine

Parrocchia Maria SS. Assunta

Parrocchia S. Antonino Martire





Programma delle Sacre Quarantore



28 Marzo – Domenica delle Palme

Ore 11.00 Celebrazione della S. Messa in Passione Domini.

Ore 16.00 Esposizione Eucaristica alla presenza della Compagnia SS. Sacramento, della Confraternita Maria Immacolata e della Confraternita di S. Antonino

Ore 17.00 Sanificazione e areazione

Ore 17.30 Confraternita SS. Crocifisso, S. Rita e S. Cuore di Gesù

Ore 18.30 Confraternita Maria SS. Addolorata, S. Pietro e S. Lucia

Ore 18.30 Sanificazione e areazione

Ore 19.00 Benedizione Eucaristica e Reposizione alla presenza della Compagnia del SS. Rosario e della Confraternita Maria SS. Del Rosario e S. Messa

29 Marzo – Lunedi santo

Ore 7.30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica alla presenza della Confraternita di S. Pasquale Baylon – mattinata di adorazione e preghiera personale

Ore 12.00 Benedizione Eucaristica e Reposizione

Ore 16.00 Esposizione Eucaristica alla presenza Fraternità Terz’ Ordine Francescano Secolare e delle Congregazioni femminili che zelano l’onore della Vergine: Maria SS. del Rosario e Maria SS. Del Rosario di Pompei, Maria SS. Immacolata, Maria SS. Ausiliatrice, Maria SS. Addolorata e Maria SS. Addolorata alla Badia, Madonna del Carmelo, Madonna delle Grazie

Ore 17.00 Sanificazione e areazione

Ore 18. 30 Congregazione femminili di San Giuseppe, Santa Rita da Cascia, S. Teresa del Bambino Gesù , SS. Crocifisso e Sacro Cuore

Ore 19.00 Sanificazione e areazione

Ore 19.30 Confraternita San Pasquale Baylon e San Giuseppe con Benedizione Eucaristica e Reposizione

30 Marzo – Martedì santo

Ore 7.30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica alla presenza dell’Azione Cattolica delle tre parrocchie e del Gruppo Uomini Cattolici – mattinata di adorazione personale

Ore 12.00 Benedizione Eucaristica e Reposizione

Ore 16.00 S. Messa Esposizione Eucaristica alla presenza della confraternita Santonio da Padova e dei Circoli Anziani Sviluppo sociale e Solidarietà, Anteas, delle Rose e della Associazione Socio Culturale Madonita

Ore 17.00 Sanificazione e areazione

Ore 17.30 Confraternita S. Anna e S. Francesco di Paola e Associazione Università della terza età, AGESCI e Circolo TurtleFey

Ore 18.30 Sanificazione e areazione

Ore 19.00 Confraternita S. Vincenzo Ferreri e Autorità cittadine con Benedizione Eucaristica e Resposizione