Programma del Carnevale e del Veglione

[Apprendiamo da Facebook e pubblichiamo]

Il Carnevale Castelbuonese sta per iniziare e come da tradizione, anche quest’anno ci regalerà tante emozioni grazie al grande coinvolgimento dei tanti giovani impegnati in prima linea, per contribuire a creare momenti di condivisione ed allegria tipici di questa ricorrenza, non solo tra le vie del paese ma anche e soprattutto, calcando il palcoscenico per tramandare alle future generazioni l’arte del Veglione, dove vedremo esibirsi gruppi di satira locale.

I veterani “i quattru da maiddra” e “I comi veni si cunta”, vedranno aggiungersi in questa edizione il nuovo gruppo esordiente “I figli arraccamata”, segno che la tradizione continua a stimolare la curiosità anche dei più giovani.

Il tutto sarà condito dalla presentazione della serata a cura di Ivan Schimmenti e la simpatia musicale dei “Tropp Very Well”

Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi appiedati si svolgeranno domenica 23 e martedì 25 con partenza da piazza San Leonardo, mentre le serate rivolte al Veglione si terranno presso il Cine Teatro Astra, sabato 22, lunedì 24 e martedì 25.

È possibile prenotare i posti veglione domenica 16

dalle ore 17.00 alle ore 21.00 presso i locali di Casa Speciale (Piazza Margherita).

Lunedi dalle 10:30 alle 13:00

Martedì dalle 10:30 alle 13:00

Mercoledì dalle 10:30 alle 13:00

I posti per il carnevale dei bambini si possono prenotare martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso Casa Speciale (Piazza Margherita).

CARNEVALE CASTELBUONESE 2020

SABATO 22

Ore 21,30 Veglione – CineTeatro Astra

Esibizione di 3 gruppi di satira locale

– “I Quattru da Maiddra”

– “I Comi Veni Si Cunta”

– “I Figli a’ Raccamata”

Intrattenimento e musica dal vivo a cura del gruppo “Troppu Very Well”

Presentazione a cura di Ivan Schimmenti

DOMENICA 23

Ore 16,00 Sfilata dei carri e dei gruppi appiedati da Piazza S. leonardo e arrivo in Piazza Margherita

LUNEDI 24

Ore 16.30 Carnevale dei Bambini – CineTeatro Astra

con la partecipazione della scuola di ballo Arte in Movimento e l’Associazione Salti Matti

Ore 21,30 Veglione – Cine TeatroAstra

Esibizione di 3 gruppi di satira locale

– “I Quattru da Maiddra”

– “I Comi Veni Si Cunta”

– “I Figli a’ Raccamata”

Intrattenimento e musica dal vivo a cura del gruppo “Troppu Very Well”

Presentazione a cura di Ivan Schimmenti

MARTEDI 25

Ore 16,00 Sfilata dei carri e dei gruppi appiedati da Piazza S. leonardo e arrivo in Piazza Margherita

Ore 21,30 Veglione – Serata conclusiva – Cine TeatroAstra

Esibizione di 3 gruppi di satira locale

– “I Quattru da Maiddra”

– “I Comi Veni Si Cunta”

– “I Figli a’ Raccamata”

Intrattenimento e musica dal vivo

Presentazione a cura di Ivan Schimmenti