Programma delle attività culturali del Museo Civico di Castelbuono 2022

Iniziative artistiche, educative e partecipative, presentazioni e laboratori rivolti sia agli adulti che ai bambini, con appuntamenti settimanali e mensili da APRILE a DICEMBRE!

Ecco il programma delle attività culturali del Museo Civico di Castelbuono che si svolgeranno nel 2022!

https://bit.ly/CalendarioAttivitàMCC_2022

L’obiettivo è di offrire al pubblico occasioni di aggregazione, di conoscenza e sperimentazione di progetti creativi con artisti ed esperti, sia all’interno del museo, sia a contatto con la natura e con l’ambiente, per vivere il Museo come strumento di apprendimento e condivisione.

La Direttrice del Museo Civico Laura Barreca afferma che “dopo un lungo periodo nel quale i momenti di aggregazione e di partecipazione collettiva sono stati azzerati, è necessario tornare ad incontrarsi per condividere nuove forme di conoscenza e apprendimento consapevole. Il Museo, in tale processo pedagogico collettivo, rappresenta un potente strumento di relazione con le persone e la comunità, in grado di sollecitare la partecipazione e la consapevolezza su temi quali l’ambiente, la sua cura, l’arte e l’artigianato come linguaggi creativi sostenibili, al fine di promuovere la crescita sociale e il benessere dei bambini e degli adulti”.

___________________

I progetti sono a cura di Maria Rosa Sossai , Responsabile Scientifica del Dipartimento Progetti Partecipativi, Stefania Cordone, Responsabile Scientifica del Dipartimento Educazione e di Luigi Ciotta, Responsabile del progetto ambientale L’#OrtodellArte, con Il Cinghiale e La Balena APS

Il programma delle iniziative culturali del PAC-Piano Arte Contemporanea è a cura di Valentina Bruschi. Il programma culturale è realizzato con la collaborazione del Museo Naturalistico Francesco Mina’ Palumbo di Castelbuono