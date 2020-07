Programma religioso dei festeggiamenti in onore della Patrona S.Anna

[Riceviamo e pubblichiamo] Carissimi,

nell’imminenza della festa Patronale, che vede il nostro borgo risplendere di luci, colori, suoni, preghiere, invocazioni e canti, è nostro desiderio dare comunicazione circa i

Festeggiamenti in onore della Patrona S. Anna per l’anno 2020, in tempo di COVD-19

Si vuole innanzitutto precisare che in data 12 giugno 2020 la Conferenza Episcopale Siciliana, con apposita nota, ha ritenuto prematura la ripresa delle processioni, nella consapevolezza che il fervore religioso dei fedeli, nell’emergenza che stiamo vivendo, può essere espresso in forme più essenziali ma di eguale valore e intensità.

Se dunque vivremo la festa in maniera diversa, all’insegna dell’essenziale, non verrà certamente meno quell’atteggiamento di fede tipico dei Credenti in Cristo che, nella nostra Castelbuono, sono chiamati a riunirsi attorno all’Altare del Signore per rendere i dovuti e secolari onori alla Madre della Madre di Dio, la Patrona S. Anna, venerando l’insigne reliquia che i nostri padri hanno custodito, e consegnato a noi.

Per il sereno svolgimento della Festa è necessario da parte di ognuno che ci si attenga scrupolosamente e coscientemente alle norme stabilite.

I Giorni della novena (17-24 luglio) li vivremo nelle tre Parrocchie, celebrando l’Eucarestia agli orari stabiliti. Il simulacro della Patrona, che ogni sera veniva portato nei quartieri della nostra Città, sarà esposto in Chiesa Madre insieme al simulacro di San Gioacchino e di Maria bambina; lì rimarranno esposti fino al giorno 27 luglio.

In Chiesa Madre, durante i nove giorni, ci saranno sacerdoti disponibili per il Sacramento della Confessione, al quale vi invitiamo ad accostarvi con animo sereno, dopo questa lunga pandemia che ci ha costretti al digiuno dei Sacramenti.

Ricordiamo paternamente che per ricevere l’Eucarestia è necessario essere in “grazia di Dio”.

Nei giorni tipici della Festa, 25 26 27 Luglio, l’Insigne Reliquia verrà solennemente esposta nella Corte del Castello, in modo che, negli orari stabiliti fedeli, ordinatamente, possano accostarsi per rendere i dovuti onori e la preghiera personale.

LA NOVENA

17-24 luglio

In Chiesa Madre:

Ore 07:00 Recita della coroncina

Ore 07:30 S. Messa

Ore 17:30 Recita della coroncina

Ore 18:00 S. Messa

Ore 21:00 in Chiesa Madre: Adorazione Eucaristica con momento di catechesi e celebrazione della Compieta.

In Madrice Vecchia

Ore 08:00 Recita della coroncina

Ore 08:30 S. Messa

Ore 18:30 Recita della coroncina

Ore 19:00 S. Messa

A S. Antonino:

Ore 18:30 Recita della coroncina

Ore 19:00 S. Messa

Monastero S. Maria degli Angeli

Ore 08:00 S. Messa

Domenica 19 Luglio

Ore 08:00 S. Messa (Monastero)

Ore 08:30 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 08:30 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 08:30 S. Messa (S. Antonino)

Ore 11:00 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 11:00 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 11:00 S. Messa (S. Antonino)

Ore 19:00 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 19:00 S. Messa (S. Antonino)

Ore 20:00 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 21:00 in Chiesa Madre: Adorazione Eucaristica con momento di catechesi e celebrazione della Compieta.

LA FESTA

Con approvazione ecclesiastica

Sabato 25 Luglio

Ore 07:00 recita della coroncina (Chiesa Madre)

Ore 07:30 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 08:00 S. Messa (Monastero)

Ore 08:00 recita della coroncina (Madrice Vecchia)

Ore 08:30 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 17:30 recita della coroncina (Chiesa Madre)

Ore 18:00 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 18:30 recita della coroncina (Madrice Vecchia)

Ore 19:00 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 19:00 S. Messa (S. Antonino) Ore 19:30 Apertura del sacello alla presenza del Rev.mo Pro Vicario, Can. Giuseppe Licciardi e sistemazione dell’Insigne reliquia nella corte del Castello

Ore 21:00 in Chiesa Madre: Adorazione Eucaristica con momento di catechesi e celebrazione dei Primi Vespri.

Domenica 26 Luglio

Ore 08:00 S. Messa (Monastero)

Ore 08:30 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 08:30 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 08:30 S. Messa (S. Antonino)

Ore 11:00 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 11:00 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 11:00 S. Messa (S. Antonino)

Ore 19:00 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 19:00 S. Messa (S. Antonino)

Ore 20:00 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 21:00 in Chiesa Madre: Adorazione Eucaristica con momento di catechesi e celebrazione della Compieta.

Lunedì 27 Luglio

Ore 08:00 S. Messa (Monastero)

Ore 08:30 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 08:30 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 08:30 S. Messa (S. Antonino)

Ore 11:00 Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, con la partecipazione delle Autorità civili e militari (Chiesa Madre)

Ore 19:00 S. Messa (Madrice Vecchia)

Ore 19:00 S. Messa (S. Antonino)

Ore 20:00 S. Messa (Chiesa Madre)

Ore 21:00 in Chiesa Madre: Adorazione Eucaristica e momento di catechesi

Ore 23:00 in Piazza Castello: Invocazione del Patrocinio di S. Anna sulla Città di Castelbuono,

benedizione sul Paese e reposizione dell’Urna.