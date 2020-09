[Riceviamo e pubblichiamo] Dopo tante richieste, in via eccezionale abbiamo deciso insieme allo staff della Salti Matti di continuare il servizio mattutino dal 15 al 23 settembre dalle 8,30 alle 12,30. I genitori interessati sono pregati di contattarci per questioni organizzative.

Per qualsiasi informazione Magnum 3209114972