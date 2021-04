Prosegue l’iniziativa con Villa dei Melograni e Studio Di Stefano “Adotta un’aiuola o una fontana”

Si moltiplicano di giorno in giorno i castelbuonesi e non solo, impegnati nella sistemazione del verde pubblico. Ripristinate, sistemate e ripulite le aiuole della circonvallazione – zona eliporto, adottate anche l’area verde di via Mazzini (di fronte gli spogliatoi del campo sportivo) e l’aiuola spartitraffico tra Pontesecco e via Salita al Bosco. La lodevole iniziativa, sposata dalle ditte “Villa dei Melograni e Studio Di Stefano” che cureranno, da oggi e per il futuro, quegli spazi verdi, andrà a beneficio della collettiva in quanto i costi di manutenzione del verde di quelle aule non graveranno più sulle casse del comune o dei cittadini.

Succede a Castelbuono, dove le associazioni e i liberi cittadini continuano a promuovere l’iniziativa “ADOTTA UN’ AIUOLA O UNA FONTANA”. L’appuntamento è iniziato in zona eliporto per diverse giornate dedicate alla cura del verde urbano, come già è successo lo scorso anno. Protagoniste la famiglia Di Stefano e la famiglia Calabrese, invitati dall’Amministrazione in maniera volontaristica a curare diverse aree verdi all’ingresso del Paese, biglietto da visita della nostra comunità.

Ben otto le aiuole e aree verdi interessate dall’opera dei volontari che hanno estirpato una quantità grossa di erbacce e rifiuti, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente. L’Assessore Guarcello afferma: “Grande partecipazione civica a Castelbuono con il supporto di imprenditori e anche di cefaludesi che hanno a cuore la nostra comunità. Il colpo d’occhio è notevole per chi raggiunge i luoghi in cui gli stessi hanno operato. Questa è una delle tante testimonianze di ciò che si può fare per rendere il mondo più bello con un piccolo sforzo da parte di tutti; un semplice segno per dimostrare ai meno attenti che abbiamo solo un pianeta da abitare, da amare e rispettare, un solo pianeta da tramandare alle future generazioni”.

Vogliamo ringraziare a nome dell’Amministrazione, di tutti i Consiglieri comunali e di tutti i cittadini, i volontari e le aziende che hanno aderito e aderiranno all’iniziativa, l’adozione di queste grandi aree e del fatto che riceveranno un’accurata manutenzione da parte degli affidatari i cui nominativi sono stati indicati con appositi cartelli informativi.

Siamo felici e soddisfatti dell’entusiasmo con cui questa iniziativa è stata accolta dai nostri concittadini ed imprenditori, ricordo che all’inizio in pochi giorni infatti sono state richieste ed affidate numerose aree. Ci teniamo a ringraziarli uno per uno:

• Villa dei Melograni e Studio Di Stefano adozione di tre aree

• Michele Spallino ha adottato la fontana di piazza Margherita e l’aiuola spartitraffico in via dei Normanni;

• Michele Bonomo (Tabaccheria Bonomo) ha adottato l’aiuola di piazza Parrocchia;

• Giuseppe Abbate ha adottato l’aiuola in via Rocco Dicillo;

• Mirko Francioso (Natura Esotica Project) ha adottato l’aiuola spartitraffico in via Dante Alighieri adiacente il campetto polivalente Totò Spallino;

• I B&B Villa Letizia e Panorama hanno adottato la fontana di via Sandro Pertini/Madonna del Palmento;

• I f.lli Sferruzza hanno adottato le tre aiuole e gli oleandri in piazza Minà Palumbo;

• Domenico Cicero (Forgia del Gusto) ha adottato l’area verde e l’aiuola spartitraffico al bivio Calagioli adiacenti la via Ten. Luigi Cortina;

• L’associazione Cavalieri di San Giorgio ha adottato l’aiuola spartitraffico della circonvallazione ovest adiacente la SS 286 di fronte il cimitero comunale;

• La cooperativa sociale Armonia e la parrucchieria U’ Tarantinu hanno adottato l’aiuola spartitraffico della circonvallazione ovest adiacente la SP 9 per Isnello;

• L’Asd Motorsport ha adottato l’aiuola spartitraffico tra la SS 286 e la traversa adiacente il cimitero comunale.

• Il comitato piazzetta ha adottato la fontana di piazza Minà Palumbo

Altri cittadini hanno già manifestato il proprio interesse a partecipare ad aderire a questa forma di gestione condivisa del verde pubblico e nei prossimi giorni verranno definiti i nuovi affidamenti. Ci auguriamo inoltre che sempre più cittadini possano contribuire indicando e richiedendo nuovi spazi da adottare, secondo le modalità del regolamento. Siamo fortemente convinti che tutto ciò possa essere utile a migliorare sempre di più il decoro del nostro paese. Il popolo castelbuonese si è sempre contraddistinto nella cura e nella salvaguardia del proprio territorio ed è compito di chi amministra favorire questa partecipazione collettiva alla bellezza come ad esempio il meraviglioso lavoro che stanno facendo “Derra i mura” capitanati dall’instancabile Antonio Prestianni.

Siete anche voi un orgoglio per la nostra comunità!