Protocollo d’intesa fra il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo Museo Ambientalistico Madonita di Polizzi Generosa

Firmato il protocollo d’intesa fra il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono e il M.A.M Museo Ambientalistico Madonita di Polizzi Generosa. I due Musei descrivono l’interessante biodiversità delle Madonie. Il primo mediante le collezioni del medico naturalista di Castelbuono Francesco Minà Palumbo e di altre collezioni donate da naturalisti siciliani; il secondo con una raccolta sistematica della fauna e della flora del parco delle Madonie mediante la ricostruzione, per diorami, dei vari ambienti naturali. Questo protocollo d’intesa firmato dai responsabili Dr. Francesco Toscano per il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo e dal Dr. Vincenzo Cannata per il Museo Ambientalistico Madonita, porterà ad una collaborazione reciproca finalizzata ad una migliore conoscenza, tutela e promozione del patrimonio naturalistico ambientale delle Madonie.