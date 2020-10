PUTIA inaugura “Abbecedario fantastico”, la mostra personale di Stefania Cordone

A dispetto di una stagione particolarmente complessa, PUTIA Art gallery inaugura “Abbecedario fantastico” la mostra personale di Stefania Cordone sabato 17 ottobre alle ore 18 a Castelbuono. Il progetto, iniziato nel 2014, è un corpus di 26 disegni originali in cui delle creature d’invenzione si ibridano con degli oggetti di uso quotidiano: ce n’è una per ogni lettera dell’alfabeto per costituire un insolito abbecedario. È un ventaglio immaginifico di creature grottesche, a volte tenere e simpatiche, a tratti inquietanti, sempre bizzarre e uniche che per la prima e unica volta saranno esposte tutte insieme.

Con questa mostra PUTIA Art gallery segna un passaggio molto importante per sé. Sarà infatti l’ultimo progetto che si terrà nello spazio che la ospita da quasi 10 anni. Da dicembre e per un po’ di tempo PUTIA esisterà online e occasionalmente in spazi differenti.

In un momento storico delicato che impone una riflessione, PUTIA celebra l’inizio di una nuova epoca sotto l’egida dell’immaginazione affinché essa abbia voce in un mondo che ha bisogno di essere riscritto secondo visoni inedite.

“Abbecedario fantastico”

mostra personale di Stefania Cordone

17/10 > 20/11

vernissage >> sabato 17 ottobre 2020, ore 18

è obbligatorio l’uso della mascherina. Si entrerà a piccoli gruppi (ma nell’attesa non vi lasceremo a secco!)

PUTIA art gallery

cortile Poggio San Pietro, 3 bis

Castelbuono (PA)