Quattro medaglie d’oro per il miele Bergi al Concorso Internazionale Biolmiel

Bergi partecipa al concorso da diversi anni. Il miele Le delizie di Bergi è stato vincitore di diverse medaglie:

2019 Medaglia d’argento per Miele di Cardo, Millefiori di Montagna (700slm) e Millefiori di Collina (500slm).

2018 Medaglia d’oro per Miele Millefiori (2° posto assoluto) – Medaglia d’argento per Miele di Sulla

2017 Medaglia d’oro per Miele Millefiori e il Miele di Sulla – Medaglia d’argento per il Miele di Asfodelo

2016 Medaglia d’argento per il Miele di Millefiori (1° posto assoluto) e per il Miele di Cardo

2015 Medaglia d’oro per il Miele di Millefiori

2014 Medaglia d’argento per il Miele di Sulla, Miele di Cardo, Miele di Millefiori

2013 Medaglia d’argento per il Miele di Rovo e il Miele di Millefiori

2011 Medaglia d’argento per il Miele di Eucalipto

2008 Medaglia d’oro per il Miele di Cardo