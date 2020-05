Reddito di Emergenza. Presentazione delle domande entro il 30 giugno

Si informano i cittadini in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che è possibile presentare le domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito dell’INPS entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica o recandosi preso i CAF, istituti di Patronato.

Il Reddito di emergenza 2020 spetta a tutti i lavoratori che non sono coperti dagli ammortizzatori sociali e dagli attuali bonus previsti per far fronte all’emergenza Coronavirus:

i cittadini che hanno gli ammortizzatori sociali in scadenza e che non possono essere rinnovati, come la Naspi, la Dis-coll, e che difficilmente troveranno lavoro in questo momento;

i lavoratori a chiamata

tutti i cittadini che non beneficiano dei vari bonus e aiuti introdotti a causa del Coronavirus nel mese di marzo;

i lavoratori irregolari, che lavorano in nero.I beneficiari quindi sono:

lavoratori precari,

lavoratori a chiamata, ad esempio quelli impiegati nel lavori veloci o fast job

lavoratori irregolari

disoccupati con Naspi e Dis-coll scadute

lavoratori intermittentiRequisiti:

Questa nuova forma di sostegno al reddito viene riconosciuta ai nuclei familiari che, dimostrano di possedere questi requisiti fondamentali:

residenza in Italia del richiedente il beneficio;

un Isee fino a 15 mila euro

importo del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800)

patrimonio mobiliare familiare nell’anno 2019 inferiore a 10 mila euro, accresciuta di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5 mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.Reddito di emergenza 2020: a chi non spetta

Non si ha diritto al beneficio economico se ci si trova in queste situazioni: