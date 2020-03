Refezione scolastica – scuola dell’infanzia. Contributo per le spese

Si avvisano le famiglie dei bambini/e che frequentano la scuola pubblica dell’Infanzia plessi “S.Lucia” e “Via Mazzini” che potranno usufruire di un contributo a parziale riduzione delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica.

L’entità del contributo, sarà differenziato secondo le fasce di Indicatore ISEE come specificato nella seguente tabella:

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze, sarà data precedenza alle famiglie con indicatore ISEE più basso.

L’istanza del genitore o da chi ne fa le veci, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelbuono entro e non oltre il 31 Marzo 2020.

L’Ufficio Pubblica Istruzione dopo aver stilato una graduatoria differenziata a seconda della fascia Isee di appartenenza, provvederà ad erogare il contributo spettante, a conclusione dell’anno scolastico, esclusivamente in favore di chi ha regolarizzato il pagamento dovuto.

Il modello di domanda, che dovrà essere corredata da copia attestazione ISEE in corso di validità, può essere scaricato dal sito Web del Comune oppure ritirato presso l’Ufficio Pubblica in via S.Anna 25.

Il Resp.le del I Settore

F.to Dr. Vincenzo Schillaci

L’Assessore

F.to Anna Lisa Cusimano