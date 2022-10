Residenza artistica “L’AltroMondo – Looking UP”. Fnas Lab approda a Castelbuono

Dal 3 al 9 ottobre 10 artisti di teatro, circo e musica arriveranno da tutt’Italia a Castelbuono per creare delle performance artistiche pensate appositamente per la cittadina Madonita.

Fnas Lab è un evento organizzato dalla FNAS (Federazione Nazionale delle Arti in Strada) dall’Associazione Il Cinghiale e la Balena con il sostegno del Museo Civico e del Comune di Castelbuono e con la partecipazione dell’Associazione Moger Arte e Cultura.

FNAS LAB è un percorso di formazione dedicato ad artisti multidisciplinari che operano nell’ambito delle arti performative in spazi pubblici ed intendono acquisire competenze specifiche per lo sviluppo di progetti creativi finalizzati a modificare e riqualificare lo spazio urbano in cui l’azione viene inserita.

E’ un progetto triennale che coinvolgerà tre contesti diversi e complementari della cittadina di Castelbuono: il centro storico il primo anno, le strade in salita il secondo anno e il bosco il terzo anno. L’obiettivo graduale sarà quello di portare l’indagine artistica dal centro città agli spazi extraurbani del Parco delle Madonie: spostare “il centro dal centro.”

Una ricerca artistica che focalizzerà la relazione con gli spettatori affinché essi riescano a muoversi in una dimensione sconosciuta in spazi che normalmente conoscono, o credono di conoscere. Partire dal luogo fisico per arrivare al patrimonio non tangibile fatto di storia, persone e emozioni.

Il progetto è iniziato il 19 Settembre con una serie di incontri formativi online e proseguirà dal vivo a Castelbuono dal 3 al 9 ottobre sotto la guida della regista e coreografa internazionale Firenza Guidi.

L’8 e il 9 Ottobre gli artisti presenteranno al pubblico la loro “visione artistica” degli spazi urbani oggetto dell’azione creativa.

Cittadini Castelbuonesi non preoccupatevi se durante questa settimana sarete coinvolti nel guardare con occhi nuovi i vostri luoghi….siamo professionisti!!!