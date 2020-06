Riapre la biblioteca comunale “Antonio Castelli”

L’Amministrazione Comunale ed il Consiglio di Biblioteca sono lieti di comunicare che a far data dal 18 Giugno riaprirà al pubblico la Biblioteca Comunale “Antonio Castelli”, dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

In rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 maggio 2020, a seguito del DPCM del 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio, la Biblioteca è stata dotata di tutte le condizioni di sicurezza, a tutela dei visitatori e dei lavoratori.

Ecco le nuove regole per vivere con serenità la vostra visita alla Biblioteca Comunale:

L’entrata è permessa solo con idonea mascherina;

Gli ingressi saranno contingentati e in sicurezza per un numero massimo di n. 6 persone e comunque non più di 2 per ogni postazione di lettura;

All’ingresso della Biblioteca, a tutti i visitatori verrà misurata la temperatura corporea e l’accesso sarà consentito con una temperatura inferiore ai 37.5 °C;

I visitatori, eventualmente in attesa di accedere alla Biblioteca, dovranno mantenere una distanza di almeno 1 metro fra loro;

All’ingresso e in altri punti della Biblioteca verrà messo a disposizione dei visitatori del gel disinfettante, per sanificarsi le mani prima di accedere alle sale.

Stiamo inoltre riorganizzando il calendario delle attività e riprogrammando gli eventi – afferma l’Assessore Cusimano – presto comunicheremo e pubblicizzeremo il tutto.