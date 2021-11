Riprende l’attività di studio assistito nei locali di Casa Speciale

Si comunica che l’Amministrazione Comunale insieme al Consiglio di Biblioteca “Antonio Castelli” di Castelbuono, dopo la forzata interruzione, causa Covid, per l’intero anno scolastico 2020/21, intende riattivare, per il corrente anno scolastico 2021/22, il progetto “Studio guidato”, allo scopo di offrire gratuitamente agli alunni interessati un supporto nell’attività di studio.

La richiesta, su apposito modulo predisposto che si allega al presente comunicato, può essere presentata presso la Biblioteca Comunale (ubicata in via Roma, Monastero di Santa Venera – ex Badia), in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, da mercoledì 3 a giovedì 11 novembre 2021, oppure, entro gli stessi termini temporali, in forma on line, all’indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.castelbuono.pa.it

Si precisa che, per ragioni di sicurezza anti Covid, per ciascuna attività di studio, saranno ammessi fino ad un massimo di 10 alunni.

Gli incontri settimanali, per causa di forza maggiore, si svolgeranno, a partire da lunedì 15 novembre 2021, nei locali di Casa Speciale (Piazza Margherita), come al prospetto sotto riportato:

Per gli alunni della scuola media

GIORNO ORARIO DISCIPLINE FASCE Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Matematica Triennio

Per gli alunni delle scuole superiori (Liceo Scientifico e IPAA)

GIORNO ORARIO DISCIPLINE FASCE Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Matematica 1° anno Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Matematica 2° anno Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Matematica 3° anno Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Latino Biennio Liceo Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Italiano Triennio

Si ringrazia il Consiglio di Biblioteca per la riattivazione di questo importane progetto, commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Lisa Cusimano, i docenti che gratuitamente offrono il sevizio ai nostri studenti, il Centro Polis per l’accoglienza visti i lavori in atto all’ex Badia, la Proloco ed i suoi volontari del servizio civile per l’aiuto logistico che daranno.

In seguito il modulo di adesione.