Riprendono le attività di studio assistito per l’anno scolastico 2022/23

Si comunica che il Consiglio della Biblioteca Comunale “Antonio Castelli” di Castelbuono, come negli anni precedenti, intende attivare, anche per il corrente anno scolastico 2022/23, il proprio progetto “Studio guidato”, allo scopo di offrire gratuitamente agli alunni interessati un supporto nell’attività di studio, grazie all’opera meritoria di alcune docenti in quiescenza.

La richiesta, su apposito modulo predisposto, di cui si allega copia, può essere presentata presso la Biblioteca Comunale (ubicata in via Roma, Monastero di Santa Venera –ex Badia), in orario pomeridiano, dalle ore 15 alle ore 19, da mercoledì 16 a giovedì 24 novembre 2022, oppure, in forma on line, sempre entro gli stessi termini, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Tutte le attività di studio si svolgeranno nei locali del “Centro Studi Marco e Rosa Speciale”, sito in Piazza Margherita, a partire da lunedì 28 novembre 2022.

Per ciascuna attività di studio saranno ammessi fino ad un massimo di 15 alunni.