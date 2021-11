Sabato 20 presentazione del libro “Né luna né santi” di Santo Lombino

Sabato 20 novembre 2021,alle ore 17.00, nella Sala Morici del Museo Naturalistico F.Minà Palumbo, sarà presentato il libro “Né luna né santi” di Santo Lombino, un testo pubblicato pochi mesi fa e già in ristampa.

Docente di storia e filosofia, cultore di microstoria e saggista, l’autore supera brillantemente la prova di romanziere, anche se l’opera non è precisamente classificabile all’interno di questo genere letterario per il complesso ed originale impianto a metà tra un giallo e un memoriale, un saggio e un romanzo storico… un testo originale, un “cunto che può essere letto, detto e recitato” -come afferma Nicola Grato nella bella prefazione- scritto in modo sobrio, ricco di spunti e riferimenti alla realtà socio-economica ,politica e culturale della provincia siciliana di 100 anni fa , ricostruita sulla base dei ricordi personali e comunitari, dei racconti della tradizione orale e dei documenti d’archivio.

“Né luna né santi offre uno spaccato significativo della Storia della Sicilia post- unitaria restituendoci, al contempo “la voce e la vita di un paese siciliano datata cento anni fa, così diversa dalla nostra epoca… e fa di quelle strade e di quelle piazze un palcoscenico non finto ma vero di vita vissuta in cui sembra quasi di riconoscere , dare una fisionomia e un volto al modo di agire e di pensare degli abitanti”- come dice Bernardo Puleio nella illuminante postfazione.”

Il Consiglio di Biblioteca e l’Amministrazione comunale invitano tutti a partecipare.